РИАМО – 25 фев. Объем продаж систем управления отношениями с клиентами (CRM) достиг порядка 40 миллиардов долларов, также в 2018 году CRM-системы стали не только самым крупным, но и самым быстрорастущим сегментом рынка ПО, передает ComputerWorld со ссылкой на аналитиков Gartner.

«Рост мирового рынка CRM составляет 16%, а спрос на системы для управления лидами, работы с клиентскими мнениями и выездного обслуживания увеличивается еще быстрее: на 20% и более», - отмечается в материале.

Эксперты оценивают российский рынок CRM в объеме до 15 миллиардов рублей с динамикой прироста 10-12% ежегодно. Также приводились сведения, что та или иная CRM-система внедрена не более чем у 10% российских компаний.

Например, GfK Ukraine и «Битрикс24» публиковали результаты исследований по Украине, согласно этим данным, CRM есть на 6% украинских предприятий, аналогичные цифры — в Беларуси.

На первой партнерской конференции в Беларуси сооснователь сервиса «Битрикс24» Сергей Рыжиков, рассказал, что отличие с Россией не очень большое.

«Оно связано с активностью местных компаний, а самое большое препятствие – существующие ограничения на IP-телефонию. Дело в том, что на всех рынках компании очень ценят интеграцию CRM и телефонии», - отметил Рыжиков.

Специалисты «Манго телеком», крупнейшего российского оператора облачной телефонии для бизнеса, отметили, что направление интеграции с CRM-системами приносит ощутимую выручку, это один из самых востребованных дополнительных сервисов.

Другой тренд, на который обращают внимание эксперты, — увеличение инвестиций в безопасность CRM. Поскольку в CRM хранится большое количество персональной информации о потребителях, бизнес будет наращивать вложения не только в системы взаимодействия с клиентами, но и в защиту данных, размещенных внутри этих систем.