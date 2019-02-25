РИАМО – 25 фев. Бывшему сотруднику министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и трем предпринимателям вынесен приговор по делу о хищении десятков миллионов рублей, выделенных на рекламу курортов Кубани в Москве и Подмосковье, сообщает «Интерфакс».
Обвинение в мошенничестве было предъявлено заместителю начальника информационного сопровождения министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Дмитрию Габриэлю и трем бизнесменам.
По данным следствия, в 2012-2013 годах министерство заключило госконтракты по информационному продвижению курортов Краснодарского края в маршрутных такси Москвы и Московской области на сумму более 35 миллионов рублей.
Получателями бюджетных средств выступили московские и подмосковные компании ООО «Блоктехкомплект» и ООО «Альфапотенциал». Документально подтвердить факт выполнения работ директора и совладельцы компаний не смогли.
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