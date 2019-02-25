РИАМО – 25 фев. Бывшему сотруднику министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и трем предпринимателям вынесен приговор по делу о хищении десятков миллионов рублей, выделенных на рекламу курортов Кубани в Москве и Подмосковье, сообщает «Интерфакс».

Обвинение в мошенничестве было предъявлено заместителю начальника информационного сопровождения министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Дмитрию Габриэлю и трем бизнесменам.

«Решением Октябрьского районного суда Краснодара Габриэль приговорен к 2,5 годам колонии общего режима. Остальные фигуранты дела осуждены на сроки лишения свободы от года и 10 месяцев до 2,5 лет», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2012-2013 годах министерство заключило госконтракты по информационному продвижению курортов Краснодарского края в маршрутных такси Москвы и Московской области на сумму более 35 миллионов рублей.

Получателями бюджетных средств выступили московские и подмосковные компании ООО «Блоктехкомплект» и ООО «Альфапотенциал». Документально подтвердить факт выполнения работ директора и совладельцы компаний не смогли.