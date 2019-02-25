РИАМО – 25 фев. Названы страны, в которых проживает самое здоровое население, при составлении рейтинга учитывалась продолжительность жизни жителей, соотношение курящих и некурящих, медицинская и экологическая обстановке в стране, передает в понедельник Газета.ru.

«По данным исследований, рейтинг возглавила Испания. Второй самой «здоровой» страной стала Италия. В десятку лидеров по уровню здоровья населения также вошли Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль», – отмечается в материале.

В сообщении отмечается, что Россия поднялась на пять строчек и заняла 95-е место, оказавшись между Кабо-Верде и Вануату.