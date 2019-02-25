РИАМО - 25 фев. В Московской области запустили совместный проект Главгосстройназдора Подмосковья и базы недвижимости ЦИАН по проверке надежности застройщиков, сообщил журналистам в понедельник начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

«Мы ранее уже анонсировали совместный проект, который начали реализовывать с командой из ЦИАН. Мы в принципе запустили с пятницы данный проект, сегодня он находится, по большому счету, в работе», – сказал Гарибян.

По его словам, проект представляет собой первый в России совместный электронный продукт между субъектом РФ и порталом о недвижимости. Он нацелен на информирование граждан о надежности застройщика, а также недопущение покупки жилья у недобросовестных застройщиков.

Гарибян добавил, что в настоящее время на ЦИАН размещено 35 тысяч объявлений о продаже квартир в Подмосковье.

Как отмечается в презентации к выступлению, проект направлен на предотвращение появления новых обманутых дольщиков.

В справочном материале отмечается, что теперь каждый жилой комплекс в разделе «Новостройки» на ЦИАН, имеющий проблемы со строительством, будет получать статус «Будьте внимательны». Новостройка получит соответствующую отметку, если на объекте приостановлены строительство, регистрация договоров долевого участия или имеются другие нарушения.

Кроме предупреждения, ЦИАН готов блокировать недобросовестных застройщиков и даже останавливать размещение объявлений о вторичной продаже объектов по договорам уступки в строящихся корпусах проблемных ЖК.