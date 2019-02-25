РИАМО - 25 фев. Столичные полицейские разыскивают 21-летнего Кирилла Ракиту, который ушел из дома в городе Московский 18 февраля и не вернулся, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ТиНАО.

«УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Кирилла Андреевича Ракиты 1998 года рождения. 18 февраля 2019 года ушел из дома в городе Московский и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Приметы: на вид 21 год, славянской внешности, среднего телосложения, рост 175 сантиметров, глаза голубого цвета, волосы прямые светлые. Особые приметы – татуировка в виде креста на запястье.

Был одет в куртку зимнюю черного цвета и белые кроссовки.

Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56-82 или в службу «102» (с мобильного – 112).