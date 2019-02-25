РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 фев. Двое неизвестных ограбили магазин на улице Советская в подмосковной Балашихе, из кассы было украдено более 35 тысяч рублей, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Двадцать четвертого февраля в 20:50 в дежурную часть отдела полиции Балашихи поступило заявление о разбое от продавца-кассира магазина, расположенного по адресу: Балашиха, улица Советская.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в магазине по вышеуказанному адресу двое неизвестных в масках, угрожая ножом, похитили из кассы 35 200 рублей и скрылись», – сказала собеседник агентства.

По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».