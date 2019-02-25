РИАМО – 25 фев. В Московской области может появиться реестр спортивных объектов, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Комитет Мособлдумы по делам молодежи и спорта ведет работу над законопроектом, которым предполагается ведение реестра спортивных объектов Московской области.

«В настоящее время в регионе отсутствует систематизированная информация о количестве, назначении и специфике объектов спорта. А это, в свою очередь, препятствует развитию инфраструктуры, существенно затрудняет работу по определению потребности в объектах спорта, планированию строительства новых спортобъектов, осуществление контроля за целевым использованием существующих сооружений», – заявил глава Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что возможно внесение в реестр характеристик спортобъектов, а также информации о капремонте, средствах на содержание, социальной значимости.

«Законопроект планируем рассмотреть на заседании Мособлдумы в марте текущего год», – резюмировал Брынцалов.