РИАМО - 25 фев. Генподрядные организации по договорам с Московским фондом реновации жилой застройки в течение месяца приступят к возведению 12 жилых домов на 2092 квартиры с отделкой общей площадью 79,6 тысячи квадратных метров на строительных площадках в семи округах столицы, говорится в сообщении пресс-службы московского департамента строительства.

«В частности, на западе Москвы в Можайском районе появится жилой дом по адресу: улица Кубинка, владение 18, корпус 2. На юге столицы построят жилой дом в районе Царицыно на Каспийской улице, дом 28, корпус 4», - отмечается в материале.

В Центральном округе возведут жилой дом в Басманном районе, улица Бауманская, владение 47/1. На севере Москвы в Головинском районе появится дом на Кронштадтском бульваре, владение 55А. На северо-востоке построят два дома в районе Алексеевский, Староалексеевская улица, владение 3, и в районе Южное Медведково, улица Молодцова, владение 33, корпус 1.

В районе Зюзино на юго-западе Москвы приступят к строительству трех жилых домов по адресам: Керченская улица, владение 26, корпус 1, Керченская улица, владение 30, корпус 1, улица Каховка, владение 23, корпус 5. В Восточном округе начнется строительство трех жилых домов в районе Косино-Ухтомский по адресам: улица Черное Озеро, владение 4, улица Каскадная владение 21, земельные участки 1 и 2.

В жилых домах предусмотрены пассажирские и грузовые лифты, на первых этажах разместятся нежилые помещения общественного назначения, например, магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, творческие кружки и секции.

«В квартирах будет предусмотрена автоматизированная централизованная система передачи показаний общедомовых и поквартирных приборов учета электричества и тепловой энергии для формирования счетов. «Умные» счетчики делают процесс начислений платы за коммунальные услуги оперативным, автоматическим и исключат ошибки в информации о потребленных ресурсах. На радиаторах и конвекторах будет установлен терморегулирующий клапан, который позволит менять температуру в комнатах», - уточнил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Проектные решения домов обеспечивают комфорт и доступную среду для перемещения маломобильных групп населения и родителей с колясками.

Для предотвращения выноса грунта и грязи колесами автотранспорта со строительных площадок на городскую территорию рабочие выезды оборудуют пунктами мойки колес автотранспорта. Каждый пост мойки колес строго соответствует техническим, экологическим и санитарным требованиям и нормам департамента природопользования и охраны окружающей среды правительства Москвы.

При возникновении у жителей любых вопросов о проводимых строительных работах на стартовых площадках программы реновации можно обратиться в единый контактный центр комплекса градостроительной политики и строительства города по телефону 8(499)401-01-01 с 09:00 до 18:00 по рабочим дням или написать в фонд реновации на электронную почту help@mosfr.ru.