РИАМО - 25 фев. Введение электронных водительских удостоверений в стране является позитивным изменением, которое будет удобно водителям и инспекторам ГИБДД, сказал глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Электронные водительские права в России введут в 2020 году. В ГИБДД перевели в цифровой формат почти всю базу.

«Это, однозначно, будет удобно для водителей. Теперь любой водитель, зарегистрированный в электронной базе, сможет ей воспользоваться в любой ситуации: забыл права дома, забыл документы на машину. Считаю, создание сегментированного реестра станет большим плюсом», - сказал Канаев в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его словам, самое главное, что эта база данных будет не в ГИБДД, а у отдельного ведомства или федеральной службы.

Бывший заместитель начальника Службы общественной безопасности — начальник Главного управления ГИБДД МВД России Владимир Федоров подчеркнул, что инспекторам введение электронных водительских удостоверений будет также удобно. ГИБДД сможет отслеживать любые документы.

«База водительских удостоверений начала создаваться достаточно давно. Вопрос только в том, что при выезде за границу все равно надо иметь бумажный носитель. Так что нам от удостоверений в физическом их проявлении никуда не деться. Хотя, плюсов в электронной системе очень много: инспектор в режиме онлайн сможет проверить было ли удостоверение действительно выдано или куплено», - уточнил Федоров.

Он не исключил, что «продавцы» смогут каким-то образом вбивать в электронную базу удостоверения, которые не выдавались.

«Но тут уже вопрос к тем, кто будет эту базу «защищать», - заключил Федоров.

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