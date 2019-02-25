РИАМО – 25 фев. Инспекторы эконадзора начали серию рейдовых мероприятий по выявлению незаконных свалок и пресечению сброса отходов во всех муниципалитетах Подмосковья, на сегодняшний день пресечена организация 10 нелегальных свалок, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

«В Наро-Фоминском городском округе прекращено незаконное размещение просроченной пищевой продукции, которое было организовано одной из крупных торговых сетей. На территории поселения Дорохово в Рузском городском округе сотрудники АО «Волгомост» были уличены в организации нелегальной свалки строительных отходов и розливах нефтепродуктов, за что общество было оштрафовано на 200 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В этом же округе привлечено к административной ответственности ЗАО «Московская кофейня на паяхъ», размещавшее на открытом грунте отходы собственного производства, а также ООО «Стройкамень», устроившее свалку мусора в отработанном карьере.

Также 11 единиц тяжелой техники были задержаны в ходе рейда вблизи деревни Поярково Солнечногорского городского округа. Там нелегальная свалка была устроена в водоохранной зоне Клязьмы. Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении, устанавливается собственник земельного участка, рассчитывается ущерб, нанесенных почвам.

Прекращено складирование коммунального мусора в селе Петрово-Дальнее городского округа Красногорск. Начато административное расследование по факту организации нелегальной свалки в деревне Сапроново Ленинского района. Пресечено нелегальное размещение отходов под видом планировки территории вблизи деревни Кабаново Богородского городского округа, задержаны экскаватор и два большегрузных автомобиля.

«Две нелегальные свалки выявлены в городском округе Люберцы – в районном поселке Октябрьский и вблизи деревни Мотяково. Совокупный ущерб от них превысил 90 миллионов рублей. Материалы расследования Минэкологии направлены в МУ МВД РФ «Люберецкое» для принятия решения о возбуждении уголовных дел», – отмечается в сообщении.

Рейды по выявлению нелегальных свалок продолжаются, по всем выявленным нарушениям рассчитывается ущерб, нанесенный окружающей среде.

«Минэкологии напоминает, что несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами влечет наложение штрафов на предпринимателей и юридических лиц в размере до 50 и 250 тысяч рублей соответственно, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», – заключается в материале.