РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. Муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам среди школьников «Белая ладья» стартовал в понедельник в спортивном комплексе «Труд» подмосковного Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов мероприятия.

«Двадцать пятого февраля в спортивном комплексе «Труд» Подольска открылся муниципальный этап всероссийских командных соревнований по шахматам «Белая ладья» среди общеобразовательных организаций. В соревнованиях участвует свыше 30 школьников городского округа из 8 общеобразовательных учреждений. В каждой команде по четыре человека», – сказал организатор.

Он отметил, что участники играют по круговой системе в семь туров. Победители определятся к 16:00.