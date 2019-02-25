РИАМО - 25 фев. Проходка тоннелей между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии метро выполнена на половину, сейчас в строительных работах на БКЛ занято более 10 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

«Сооружение Большой кольцевой линии является крупнейшей стройкой в истории Московского метро. Сегодня работы идут на всех участках БКЛ. Проходку тоннелей ведут 18 щитов. На строительстве занято более 10 тысяч человек. В частности, на юго-западном участке БКЛ уже наполовину выполнена проходка перегонных тоннелей между «Аминьевским шоссе» и «Мичуринским проспектом»», – отметил Собянин.

Будущая станция «Аминьевское шоссе» станет крупным пересадочным узлом, где пассажиры пригородных поездов Киевского направления смогут пересаживаться на метро, а также на междугородные автобусные маршруты.

Длина островной платформы станции составит 163 метра, ширина – 12 метров. Два подземных вестибюля будут выходить на обе стороны Аминьевского шоссе, к жилой и общественной застройке, остановкам наземного транспорта.

Станция проектируется пересадочной с новым остановочным пунктом «Аминьевская» Киевского направления МЖД. Кроме того, в состав будущего ТПУ войдут автостанция с остановками городского и междугороднего транспорта, многофункциональный комплекс с подземной парковкой.

Как и большинство станций московского метро, «Аминьевское шоссе» будет иметь свой индивидуальный образ. Основным дизайнерским элементом станции станет потолок в форме мягких «волн-барханов», образованных динамически изменяемыми в пространстве металлическими рейками. На вершинах «волн-барханов» будут помещены «облачка» точечных светильников.

В настоящее время завершается разработка грунта котлованов (выполнена на 96%). Начаты работы по устройству основных конструкций станции. Станция возводится в составе юго-западного участка БКЛ от станции «Аминьевское шоссе» до «Проспекта Вернадского» общей протяженностью 4,6 километра. Проходку перегонных тоннелей на данном участке ведут одновременно четыре тоннелепроходческих комплекса – «Полина», «Евгения», «Галина» и «Дарья».

На перегоне между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект» выполнено 52% проходческих работ. Проходка тоннелей от станции «Мичуринский проспект» до станции «Проспект Вернадского» выполнена на 70%.

Строительные работы на двух участках Большой кольцевой линии метро завершат к 2021 году>>