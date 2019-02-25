РИАМО – 25 фев. Во Франции выставили на торги черную перьевую ручку в форме ракеты, владельцем которой был легендарный советский космонавт Юрий Гагарин, сообщает Газета.ru.

Ранее сведения о продаже были опубликованы на сайте Drouot Digital.

«Так, выставленная на продажу ручка вместе с держателем, на котором написано «СССР Сентябрь 1959», принадлежала Юрию Гагарину. Ее стартовая цена варьируется от 15 до 20 тысяч евро», – отмечается в материале.

Помимо этого, на продажу выставлена страница, на которой Гагарин сам написал новогоднее поздравление советским морякам и речникам и еще