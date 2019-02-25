РИАМО – 25 фев. Жителей Орехово-Зуева приглашают 16 марта принять участие в бесплатном мастер-классе по стрельбе из лука, сообщается на странице коворкинг-центра OZ HUB в соцсети «ВКонтакте».

«Уже во второй раз в коворкинг-центре OZ HUB пройдет мастер-класс по стрельбе из лука. Если вы не попали на первое занятие, то не упустите второй шанс. На встрече вы сможете узнать о прошлом и настоящем такого вида оружия, как лук, а также попробуете расстреливать мишени», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, ведущим встречи будет руководитель клуба исторической реконструкции «Войнова застава» в Орехово-Зуеве Антон Алексеев.

По сведениям агентства, занятие пройдет 16 марта в 14:00 по адресу: городской округ Орехово-Зуево, улица Ленина, дом №99. Для участия необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке. На мастер-класс можно взять ребенка только старше 10 лет.