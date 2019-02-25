РИАМО – 25 фев. Житель подмосковной Ивантеевки украл велосипед стоимостью 15 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Ивантеевского отделения полиции муниципального управления МВД России «Пушкинское» поступило сообщение от 20-летней местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный похитил велосипед от ее дома, расположенного на улице Бережок городского округа Ивантеевка. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 34-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.