РИАМО - 25 фев. Брат воспитателя детского сада в столичном районе Южное Бутово, на которого пожаловались родители, ударил директора учреждения во время встречи, идет доследственная проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По предварительным данным, 25 февраля в одном из общеобразовательных учреждений района Южное Бутово, состоялась встреча директора с воспитателем детского сада, на которого поступали жалобы со стороны родителей воспитанников.

«Женщина на встречу с руководством пришла со своим братом. В ходе беседы мужчина ударил директора пакетом, который был у него в руках. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину», – говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.