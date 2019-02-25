РИАМО - 25 фев. Сотрудники МВД пресекли распространение поддельных сертификатов, злоумышленники действовали под видом авиационных учебных центров, сообщается на сайте МВД России.

«Оперативниками Главного управления на транспорте МВД России во взаимодействии с коллегами из транспортной полиции Уральского и Центрального федеральных округов, при участии Росгвардии перекрыт крупный канал распространения поддельных документов», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

«Установлено, что злоумышленники действовали под видом авиационных учебных центров. Они вводили граждан в заблуждение, посредством сети Интернет рассылая информацию о возможности сдачи экспресс-экзаменов и получения необходимых документов за денежное вознаграждение без обязательного обучения. По предварительной оценке, незаконный доход от противоправной деятельности превысил 10 миллионов рублей», – сказала Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона задержаны пятеро участников группы. Двоим предполагаемым организаторам предъявлены обвинения в мошенничестве и избрана мера пресечения в виде ареста.