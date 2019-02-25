РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий и глава городского округа города Буйнакск Республики Дагестан Исламудин Нургудаев в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник в Люберцы прибыла делегация из Буйнакска во главе с Нургудаевым. Для них провели экскурсии по Дворцу спорта «Триумф» и Люберецкой картинной галерее. После этого в администрации состоялось подписание соглашения о сотрудничестве, Люберцы и Буйнакск стали городами-побратимами.

«Мы сегодня (25 февраля - ред.) заключили соглашение с Буйнакском о побратимстве. Это у нас не первый договор. Есть задача с нашими специалистами найти точки соприкосновения, где мы можем быть друг другу полезными, повлиять на развитие экономики. Также это культурные связи, спорт, образование. Я оцениваю, что в этом плане Люберцы очень богаты, но не менее богат Буйнакск. Дагестан всегда занимает призовые места в силовых видах спорта», – сказал Ружицкий.

Он вручил Нургудаеву памятные сувениры и подписанные боксерские перчатки.

«Люберцы мы выбрали потому, что они нам близки по духу. Люберцы, также как и Буйнакск – небольшой промышленный город. Для нас это первый город-побратим, сегодня важный день», – отметил Нургудаев.

Он подчеркнул, что его особенно впечатлил Дворец спорта «Триумф». По словам Нургудаева, это замечательный спортивный объект.