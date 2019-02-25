РИАМО – 25 фев. Официальный курс евро в понедельник снизился и составил 74 рубля, сообщает Газета.ru.

«Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 9 копеек и составил 74 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи», – говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого курс евро находился на таком же уровне 12 февраля 2019 года.

Курс доллара снизился на открытии торгов Московской биржи 25 февраля. На десять утра доллар стоил 65,28 рубля, что на 11 копеек меньше показателя на закрытии биржи накануне.

В ходе торгов индексы Мосбиржи и РТС показывают положительную динамику. Первый вырос на 0,24% до отметки 2494,49, второй прибавил на 0,47% и на открытии биржи составлял 1204,05 пункта.