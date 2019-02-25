РИАМО - 25 фев. В Подмосковье начнется строительство около 50 школ для ликвидации второй смены, это является стратегической задачей властей региона, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Отдельное внимание было уделено теме образования. В частности, речь шла о ликвидации второй смены в школах.

«Мы приближаемся к этапу, когда начинаем одновременно закладку и строительство порядка 50 школ. Для многих муниципалитетов ликвидация второй смены является проблемой, и строительство новых образовательных учреждений, конечно, это очень важная стратегическая задача», – сказал Воробьев.

На совещании также обсуждались темы, связанные с новым порядком обращения с отходами и качеством работы медицинских учреждений.

«В стране реализуется большая программа, касающаяся нового цивилизованного обращения с отходами. Сегодня мы послушаем, как у нас идет процесс раздельного сбора мусора, тарификация, оплата, установка вторых баков – обо всем, что касается организации этого очень важного мероприятия. Также мы обсудим, как решаются проблемы, на которые обращают внимание как пациенты в лечебных учреждениях, так и на «Доброделе» – запись к врачу, наличие узких специалистов, работа медоборудования», – отметил губернатор.

Кроме этого, рассматривались вопросы, на которые чаще всего обращают внимание жители при публикации своих обращений в системе «Добродел».