РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 фев. В подмосковном Королеве осудили местного жителя за разбой и хищение, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Иван Верхутин летом 2017 года с соучастником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состоянии алкогольного опьянения напали на случайного прохожего. Мужчину избили и похитили у него паспорт и имущество на сумму свыше 20 тысяч рублей. Спустя некоторое время от полученных травм потерпевший скончался.

«Королевский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Ивана Верхутина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой», частью 2 статьи 325 УК РФ «Похищение у гражданина паспорта», – говорится в сообщении.

Приговором суда Верхутину назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Государственное обвинение в суде поддерживал представитель прокуратуры города Королева.