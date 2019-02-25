РИАМО - 25 фев. Мосгорсуд возобновил работу после сообщения о минировании, информация об угрозе взрыва не подтвердилась, сообщила РИАМО в понедельник пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Утром в понедельник на почту Мосгорсуда поступило сообщение о минировании, находящихся в здании людей эвакуировали.

«Эвакуация завершена. Суд возобновляет работу. Информация, ставшая причиной эвакуации, не подтвердилась», - отметила Солопова.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны. Похожая ситуация случилась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 – в Московской области.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Очередная волна «минирований» затронула 5 столичных судов и 14 ТЭЦ>>