РИАМО – 25 фев. В подмосковном Сергиевом Посаде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж инструментов и другого имущества, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому району поступили заявления от 56-летнего жителя городского округа Мытищи, от 30 и 60-летних местных жительниц о кражах инструментов и другого имущества. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 41-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.