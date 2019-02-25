РИАМО - 25 фев. По факту разбойного нападения на несовершеннолетнего на севере Москвы возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

Ранее СМИ сообщили, что 17-летнего московского студента под дулом пистолета трое бездомных заставили купить в McDonald’s гамбургер.

«По версии следствия, утром вблизи жилых домов в Головинском районе мужчина 1984 года рождения подошел к ранее незнакомому несовершеннолетнему, и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал у мальчика купить для своей знакомой еду в ресторане быстрого питания. После этого он скрылся», – говорится в сообщении.

По результатам проведенной следственной работы житель столицы задержан. По ходатайству следствия судом в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения.