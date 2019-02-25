РИАМО – 25 фев. Внук погибшего в концлагере советского генерала Дмитрия Карбышева подает заявление в суд на Comedy Woman за шутку о своем дедушке, которая вышла в эфир в 2013 году перед Днем Победы, сообщает РЕН ТВ.

Скандальный выпуск данного женского юмористического шоу вышел в 2013 году - менее чем за неделю до Дня Победы. Скандал разгорелся в этом феврале, когда режиссер Никита Михалков показал его на своем YouTube-канале в программе «Бесогон» и назвал участниц Comedy Woman овцами. Позднее артистка Наталия Медведева извинилась за шутку на своей странице в Instagram.

«Заявитель указал, в частности, что его дед, обладающий высокими нравственными качествами, никогда бы не стал подходить «сзади» и обнимать за грудь школьницу с целью «страстно дыхнуть» на нее и совершить сексуальное домогательство. Помимо этого, в заявлении сказано, что юмористы представили героическую смерть под холодными струями воды как что-то смешное и глупое», - отмечается в сообщении.

Генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев погиб вместе с сотнями советских военнопленных в нацистском концлагере Маутхаузен. Перед смертью их облили водой и оставили на морозе. По воспоминаниям выжившего канадского майора Седдона де Сент-Клера, перед смертью генерал сказал сокамерникам: «Бодрей, товарищи! Думайте о родине, и мужество не покинет вас!»