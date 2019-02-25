РИАМО - 25 фев. Москва оказалась на втором месте в рейтинге городов, популярных для путешествий на Международный женский день, лидером стал Санкт-Петербург, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования отелей Tvil.ru.

С 8 по 10 марта россиян ждут три выходных дня подряд, напоминается в материале.

«Санкт-Петербург, Москва и Казань входят в первую тройку российских городов, популярных для отдыха на Международный женский день. В топ-5 также попали Красноярск и Нижний Новгород», – говорится в сообщении.

По данным Tvil.ru, в Петербурге на проживание в отеле мартовские праздничные выходные потратят в среднем 2,5 тысячи рублей в сутки, в Москве – 2,8 тысячи, в Казани – 2,2 тысячи, в Красноярске – до 2 тысяч, в Нижнем Новгороде – 2,3 тысячи рублей.

Дешевле всего проживание обойдется в Красноярске, дороже – в Москве.

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов туристами для проживания с 7 по 10 марта 2019 года. В него не включены курорты.