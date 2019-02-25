РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Жители Подольска до 3 марта смогут передать памперсы и пеленки для одиноких взрослых онкобольных округа в ДК имени Лепсе, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

«Волонтеры движения «Подари жизнь» в Подольске проводят благотворительную акцию по сбору предметов личной гигиены для одиноких онкобольных округа. Все желающие с понедельника (25 февраля – ред.) по 3 марта смогут передать памперсы для взрослых, впитывающие пеленки, салфетки (влажные и сухие), а также негазированную бутилированную воду в Дом культуры имени Лепсе с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Революционный проспект, дом 27», – сказала организатор.

Она отметила, что все собранное в ходе акции передадут одиноким онкобольным из Подольской городской клинической больницы. Подробности можно узнать в официальной группе волонтерского движения «Подари Жизнь» Волонтеры г.о.» в соцсети «ВКонтакте».