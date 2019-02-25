РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 фев. Хоккейный фестиваль «Студеный лед» пройдет в подмосковном Королеве 2 марта, ожидается, что мероприятие соберет около тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль пройдет на катке «Космолед» с 17:00. Впервые за время проведения этого фестиваля на льду встретятся сборная ХК «Юго-Восток», представленная командами «Рублъ», «Энергия», «Ураган», «Патриот», «Зубово», «Сокол», «Королев», «Индастриалс» со сборной командой ХК «Северо-Запад», за которую выступают клубы «Ястребы», «Дружина», «Звезда Гжели», «Александр Невский», «Химик», «Импульс», «Сборная Орехово» и «Арсенал».

«Фестиваль «Студеный лед» проводится не впервые, и за это время он стал уже одним из традиционных. Второго марта нас ожидает хоккейное сражение в городе космической славы Королеве. Примечательно, что в рамках фестиваля пройдет не только сам матч между любительскими командами, но также будет интерактивная часть, где каждый желающий сможет себя проявить, и соревнования на самый эффектный буллит», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что такие мероприятия как нельзя лучше приобщают население к спорту, а также являются хорошим вариантом для проведения выходных.

Предстоящее мероприятие соберет около одной тысячи человек, которые станут зрителями матча между сборными командами Московской области. Самые активные и спортивные зрители смогут сами принять участие в эстафете «Первый в космосе». Для этого нужно будет прийти на мероприятие с коньками.