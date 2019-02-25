РИАМО – 25 фев. Бутырский суд Москвы удовлетворил иск матери погибшего Михаила Хачатуряна о выписке из квартиры одной из дочерей, которые обвиняются в убийстве, сообщает ТАСС.

«Сегодня суд рассмотрел иск и принял решение его удовлетворить», – сказал собеседник агентства.

Кристину Хачатурян выписали из двухкомнатной квартиры на Алтуфьевском шоссе. Осенью 2018 года по решению Бутырского суда бабушка уже выписала из этой же квартиры мать девочек Аурелию и ее старшего сына Сергея.

Сестер Хачатурян – Марию, Ангелину и Кристину – обвиняют в убийстве собственного отца – 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранами в области груди и шеи обнаружили в межквартирном холле подъезда многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе в Москве 27 июля 2018 года.

По подозрению в совершении преступления задержаны 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина Хачатурян, которые признали свою вину в ходе допроса. В сентябре по решению суда сестер выпустили из СИЗО, назначив им запрет определенных действий. Всех троих расселили по разным адресам, общаться между собой им запрещено.