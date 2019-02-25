РИАМО - 25 фев. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области выяснило сумму среднего чека в кафе и ресторанах региона на праздник Дня защитника Отечества, где гостей встречали официанты в военной или военно-морской форме, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Всего на территории региона на данный момент функционирует 3321 кафе, 463 бара, 947 ресторанов, 264 столовые, 194 закусочные, 113 буфетов и 336 предприятия общественного питания.

«В День защитника Отечества – 23 февраля – многие рестораны, кафе и бары Подмосковья устроили тематический день в стиле Советской Армии – официанты были одеты в военную или военно-морскую форму, меню было дополнено разнообразными мясными блюдами, закусками в виде сала с бородинским хлебом и солений, и специальными мужскими коктейлями. Блюда были украшены символикой «23 февраля», – отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В кафе и ресторанах региона на время праздников действовали праздничные акции и специальные меню, скидки на бар и отдельные позиции меню от 10 до 20%.

«Говоря о бытовых услугах, во многих парикмахерских Московской области на 23 февраля ветераны ВОВ обслуживаются бесплатно или с 50% скидкой, также действуют скидки от 20 до 50 % для всех мужчин», – добавил министр.