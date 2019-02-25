РИАМО – 25 фев. Управляющая компания МУП «Дубневское ЖКХ» по предписанию Госжилинспекции Московской области восстановила работу системы вентиляции и дымоудаления в одной из квартир дома №28 по улице Садовая в селе Березнецово городского округа Ступино, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе внеплановой выездной проверки жилищные инспекторы установили, что регулярные технические осмотры работоспособности вентиляционных и дымовых каналов в квартире не проводились в связи с отсутствием обеспечения доступа в жилое помещение. С помощью анемометра они замерили скорость воздушного потока в кухонных системах вентиляции и дымоудаления и выявили, что она не соответствует нормативам.

«Тем самым управляющей организацией не были соблюдены требования минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а в данном случае не обеспечили комфортные и безопасные условия проживания собственников жилья», – говорится в сообщении.

По этой причине жилищные инспекторы выдали МУП «Дубневское ЖКХ» предписание с требованием выполнить ремонтные работы для восстановления скорости воздушного потока в системах вентиляции и дымоудаления в квартире заявителя.

По словам главного государственного жилищного инспектора Подмосковья Вадима Сокова, забитые дымоходы и вентканалы в газифицированном доме – это ежедневный риск отравления жителей квартиры угарным газом в случае утечки газа. По его мнению, исправная вентиляция является основой безопасности при эксплуатации газоиспользующего бытового оборудования.

«Так как система вентиляции входит в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, обеспечивать ее исправность обязана УК, а собственники обязаны обеспечивать доступ в квартиру как представителям УК в случае необходимости, так и сотрудникам специализированной компании, обслуживающей газовое оборудование, для проведения техосмотра», – сказал Соков.

Он добавил, что при этом собственники обязаны иметь на руках заключенный с газовой организацией договор для проведения регулярного обследования внутриквартирного газового оборудования.

Проведенная в установленный срок контрольная проверка показала, что предписание исполнено в полном объеме. УК в установленные сроки провела необходимые мероприятия для приведения вентиляционного канала и системы дымоудаления в состояние, соответствующее проектной документации.