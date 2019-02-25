РИАМО – 25 фев. Управляющая компания ОАО «Жилкомплекс» по предписанию Госжилинспекции Московской области устранила причины возникновения грибка и плесени на фасаде многоквартирного дома №16В по улице Горького в подмосковном Королеве, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Госжилинспекцию обратился житель вышеуказанного дома, он указал на то, что стены у системы водостока покрылись темными пятнами, похожими на плесень и грибок. В ходе внеплановой проверки инспекторы зафиксировали на фасаде на уровне цокольного этажа неплотное примыкание желоба козырька основного выхода как с правой, так и с левой стороны. Кроме того, на стенах основного и запасного выходов зафиксировали отслоение штукатурно-окрасочного слоя.

«Выявленные факты являются нарушениями «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», которые гласят, что управляющие компании обязаны проводить регулярные техосмотры конструкций многоквартирных домов, а также осуществлять восстановительные работы, в случае их износа или разрушений», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

По его словам, УК не нужно дожидаться визита жилищных инспекторов и следующих за ним штрафных санкций.

«Помимо предписания о проведении ремонта фасада дома в местах разрушений и устранении неисправности водосточных желобов, в адрес главного инженера УК завели административное производство по части 4 статьи 9.16 КоАП РФ о несоблюдении лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений», – говорится в сообщении.

Мировой суд оштрафовал управляющую компанию на 5 тысяч рублей.

В ходе контрольной проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные предписанием, выполнили в полном объеме в установленные сроки, о чем составили акт.