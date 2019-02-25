РИАМО - 25 фев. В Подмосковье заработали информационные площадки центра олимпиадного движения, теперь информацию про школьные олимпиады можно узнать и в соцсетях, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Региональный образовательный центр олимпиадного движения Московской области при гимназии имени Е.М. Примакова создал новые информационные площадки, посвященные школьным олимпиадам. Теперь всю актуальную информацию об олимпиадах, которые проходят в Подмосковье, можно узнать не только на сайте Центра, но и в группах в социальных сетях», – отметила Забралова.

По ее словам, единые площадки помогут как школьникам, так и их родителям быть в курсе всех событий олимпиадного движения.

«Мы завершаем региональный этап всероссийской олимпиады школьников – сегодня участники пройдут последнее испытание. Итоги будут подведены в начале марта. Конечно, каждому участнику и его родителям хочется первыми узнать результаты, для этого теперь есть специально созданные платформы. Уже сейчас на них можно ознакомиться с результатами по итальянскому, китайскому языкам, а также по географии», – добавила Забралова.

Она уточнила, что на данных платформах можно будет отслеживать грядущие мероприятия, это очень удобно.

Информация доступна на сайте, а также в социальных сетях.