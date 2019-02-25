РИАМО - 25 фев. Представители семьи Мосичевых-Неделяевых-Конюшковых – одной из уважаемых и старейших династий АО «Воскресенские минеральные удобрения» – примут участие в региональном конкурсе на звание «Лучшая трудовая династия», организованном министерством социального развития Московской области, говорится в сообщении пресс-службы АО «Воскресенские минеральные удобрения».

Конкурс проводится ежегодно в рамках мероприятий Праздника труда и призван в первую очередь содействовать возрождению, сохранению и развитию трудовых династий Подмосковья. Победителей определит конкурсная комиссия 1 апреля.

«Династия Мосичевых ведет свой стаж работы с 1938 года – старта третьей пятилетки, когда перед Воскресенским химическим комбинатом стояла задача по пуску крупнейшего в стране и Европецеха контактной серной кислоты и строительству цеха коллоидно-графитовых препаратов. Основатели династии – две сестры: Матрена и Мария Конюшковы. Они пришли на грандиозную стройку разнорабочими, позже Матрена перевелась в транспортный цех, а Мария стала аппаратчиком цеха коллоидно-графитовых препаратов», – говорится в сообщении.

В годы Великой Отечественной войны на плечи сотрудниц химкомбината, заменивших ушедших на фронт мужчин, легла серьезная нагрузка по выпуску оборонной продукции для фронта. Война унесла жизни двух братьев Конюшковых, имена которых увековечены на городской Аллее Славы рядом с Вечным Огнем.

Второе поколение династии – трое детей Матрены, добросовестные и ответственные сотрудники химкомбината, отработавшие на предприятии более 30 лет каждый по разным специальностям: энергетиком, инструментальщиком-заточником, аппаратчиком очистных сооружений и лаборантом химического анализа. Яркий представитель этого поколения – Екатерина Неделяева (в замужестве Мосичева), которая прошла путь от скреперщицы мела в тепловодоцехе до инспектора первого отдела.

Ее коммуникабельность и талант организатора проявились не только на производственной площадке, но и в работе с детьми в пионерском лагере «Химик», куда она не раз была командирована руководством предприятия в составе молодежной делегации. О ее яркой общественной деятельности рассказывает и писатель Михаил Коробов в своей книге «Всесоюзная, ударная, комсомольская».

Сегодня на заводе продолжают работать представители третьего поколения династии – главный механик предприятия Сергей Мосичев и его двоюродная сестра – аппаратчик обжига Светлана, а значит, стаж династии продолжает расти. На сегодняшний день он уже превышает 300 лет. Династия обладает высоким уровнем культуры, достойными профессиональными и личными качествами. Коллектив «ВМУ» от всей души желает им победы на региональном конкурсе.