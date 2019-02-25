РИАМО – 25 фев. Госжилинспекция Московской области на своем официальном сайте опубликовала список УК, подтвердивших свое участие в акции «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» 2 марта, на сегодняшний день к акции присоединились почти 500 УК, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В мероприятии примут участие все государственные жилищные инспекторы Московской области.

«Жители Подмосковья смогут посетить свою управляющую организацию в выходной день в удобное время. Мы рекомендуем проводить акцию с 10:00 до 15:00. <…> В первую очередь мои коллеги отправятся в крупные организации, в управлении которых находится много домов. Наши инспекторы вместе с сотрудниками УК проведут прием жителей, ответят на вопросы и постараются помочь в решении жилищно-коммунальных проблем», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он отметил, что основной тематикой Дня открытых дверей 2 марта станет обеспечение безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. По словам Сокова, список участников акции обновляется ежедневно по мере поступления новых заявок.

«Список управляющих компаний, которые проведут прием жителей в ближайшую субботу (2 марта – ред.), можно найти на официальном сайте Госжилинспекции в разделе «День открытых дверей в управляющих компаниях», – отмечается в сообщении.

На данном сайте управляющие организации могут найти форму регистрации. Ее необходимо направить прикрепленным файлом на электронный адрес: dod@mosreg.ru. Заявки принимаются по 28 февраля включительно.