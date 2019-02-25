РИАМО – 25 фев. С помощью Госадмтехнадзора Московской области за прошедшую неделю в регионе устранено 358 нарушений на социально важных объектах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области за минувшую неделю (с 18 по 24 февраля – ред.) было приведено в порядок 358 объектов. В том числе было ликвидировано 13 утечек теплоносителя, восстановлена наружная изоляция 10 участков теплотрасс», – говорится в сообщении.

За неделю на территории Подмосковья приведены в порядок 73 контейнерные площадки.

«Благодаря сотрудникам ведомства было восстановлено освещение на 15 пешеходных зонах, пяти улицах и девяти дворовых территориях региона. Также были устранены нарушения на 65 детских площадках, приведены в порядок 19 ограждений вдоль дорог», – дополняется в материале.

В рамках полномочий Госадмтехнадзор пресек 13 нарушений тишины и покоя граждан, ликвидировано 65 единиц «рекламного мусора». Также инспекторы способствовали приведению в порядок девяти мест проведения земляных работ.