РИАМО – 25 фев. Международный арт-фестиваль Urban Morphogenesis пройдет в Одинцовском городском округе в сентябре, в рамках фестиваля на 30 домах появятся большие граффити, объединенные темой «Культурный год», сообщил журналистам в понедельник глава муниципалитета Андрей Иванов.

«Проведение фестиваля Morphogenesis – это культурный прорыв. Фестиваль мы решили совместить с днем города. Мы не просто проводим мероприятие, в рамках которого появятся гигантские граффити на 30 домах в микрорайоне Новая Трехгорка, мы создаем прецедент для улучшения городской среды. У нас хорошие перспективы и менять облик мы будем, в том числе, через такие визуальные преобразования. Уверен, что уже в сентябре жители не узнают свой родной микрорайон», – сказал Иванов.

Он добавил, что участие в фестивале примут несколько десятков уличных художников с мировым именем из Бразилии, США, Испании и Швейцарии.

Принять участие в фестивале смогут и юные участники. На базе школы №17 в Одинцове организуют детский лагерь, который будет находиться в самом эпицентре фестиваля.

«Детям будут показывать и объяснять, что такое уличная культура, чем отличается граффити от стрит-арта, что такое урбан-арт. И объяснят, как простое хулиганство трансформируется в хобби, которое потом преобразуется в профессию и делает из ребят известных мировых художников», – подчеркнул Иванов.

Куратор фестиваля, президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин назвал место проведения уникальным, потому что в Одинцовском городском округе есть около 35 многоэтажных домов, что позволит создать граффити общей площадью до 38 тысяч квадратных метров. Специально для создания граффити было заготовлено порядка 20 тысяч литров краски.