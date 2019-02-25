РИАМО – 25 фев. Международный арт-фестиваль Urban Morphogenesis пройдет в Одинцовском городском округе в сентябре, в рамках фестиваля на 30 домах появятся большие граффити, объединенные темой «Культурный год», сообщил журналистам в понедельник глава муниципалитета Андрей Иванов.
Он добавил, что участие в фестивале примут несколько десятков уличных художников с мировым именем из Бразилии, США, Испании и Швейцарии.
Принять участие в фестивале смогут и юные участники. На базе школы №17 в Одинцове организуют детский лагерь, который будет находиться в самом эпицентре фестиваля.
«Детям будут показывать и объяснять, что такое уличная культура, чем отличается граффити от стрит-арта, что такое урбан-арт. И объяснят, как простое хулиганство трансформируется в хобби, которое потом преобразуется в профессию и делает из ребят известных мировых художников», – подчеркнул Иванов.
Куратор фестиваля, президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин назвал место проведения уникальным, потому что в Одинцовском городском округе есть около 35 многоэтажных домов, что позволит создать граффити общей площадью до 38 тысяч квадратных метров. Специально для создания граффити было заготовлено порядка 20 тысяч литров краски.
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