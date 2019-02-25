РИАМО – 25 фев. В Москве на ВДНХ во время подготовки к ремонту павильона №42 «Животноводство» нашли картину известного советского художника Бориса Щербакова, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Он был признанным мастером пейзажа. Вот и на этом холсте – река, пастбище и фермы вдали. Сначала внушительное полотно 4 на 5 метров украшало Центральный павильон выставки. Но в 1960-х экспозицию сменили, картину перенесли в другой павильон, повесили под куполом и забыли на годы», – написал градоначальник.

Собянин добавил, что эта работа – большая находка и часть истории ВДНХ.

«После реставрации займет там почетное место», – резюмировал мэр Москвы.

Борис Щербаков родился в 1916 году в Петрограде в семье художника Валентина Щербакова — ученика Ильи Репина и Франса Рубо (автора знаменитых панорам «Оборона Севастополя» и «Бородинская битва»). Младший Щербаков является ярким представителем социалистического реализма. Любимым жанром живописца был пейзаж.