РИАМО - 25 фев. Текущий февраль может войти в топ-10 самых теплых месяцев, завершающих зиму, а в начале весны ожидается похолодание, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Февраль в Москве, несмотря на кратковременное похолодание в середине недели, завершится оттепельной погодой. Месяц войдет в десятку самых теплых в столице. В начале календарной весны начнется похолодание», - говорится в сообщении.

В понедельник в Москве и Московской области ожидаются небольшие осадки, местами гололедица. Максимальная температура в столице – плюс 1-3 градуса, в Подмосковье - минус 2- плюс 3. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.

Теплая и влажная погода сохранится и 26 февраля. Ночью интенсивность осадков будет небольшой, местами умеренной. Температура около ноля в Москве и минус 2 – плюс 3 градуса по области. Северо-западный ветер будет усиливаться до 7-12 метров в секунду, а днем его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Днем пройдут небольшие осадки, в Москве 0 – плюс 2, в Подмосковье – минус 2 – плюс 3 градуса. Местами гололедица.

В среду, 27 февраля, в тыловой части циклона похолодает, местами пройдет небольшой снег, по-прежнему гололедица. Ночью в Москве ожидается минус 9-7, по области – минус 11-6 градусов. Местами ветер еще будет усиливаться до 15 метров в секунду. Днем в столице – минус 5-3, в Подмосковье – минус 7-2 градуса.

С приближением очередного циклона 28 февраля атмосферное давление будет падать, а температура вновь начнет повышаться. Ночью будет идти небольшой снег, минимальная температура минус 7-5 в Москве, минус 10-5 градусов по области. Днем прогнозируются небольшие осадки, в Москве 0 – плюс 2, в Подмосковье – минус 3 – плюс 2 градуса.

Первого марта Московский регион окажется в тылу циклону. Атмосферное давление будет расти, относительного тепла хватит только на ночь, минус 5 -0 градусов, в первой половине дня температура существенно не изменится, а к вечеру начнет постепенно понижаться. Временами будет идти снег, и будет ветрено. 2 марта местами с небольшим снегом, ветер ослабеет, ночью –минус 12-7, днем – минус 8-3 градуса.