РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 фев. Благотворительный матч по мини-футболу в поддержку 12-летнего мальчика с ДЦП прошел в подмосковной Балашихе в День защитника Отчества, собранные средства пойдут на покупку специальных ходунков, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Марат Каиров при рождении получил родовую травму – повреждение шейных позвонков. Мальчику поставили диагноз – детский церебральный паралич (ДЦП). Добровольные взносы, собранные во время матча, пойдут на покупку для Марата ходунков-роллаторов, стоимость которых составляет 198 тысяч рублей.

«Наш традиционный турнир, который мы проводим в День защитника Отечества уже несколько лет, в этом году (2019 – ред.) особенный, потому что носит благотворительный характер. Он посвящен мальчику Марату, у которого ДЦП. Взносы участников турнира, которые они делают абсолютно добровольно, пойдут на то, чтобы приобрести для него специальные тренажеры, чтобы он тоже мог вести активный образ жизни и заниматься физической культурой», – сказал директор спортивной школы «Метеор» Евгений Николаев.

Он добавил, что в матче приняли участие 10 команд. Победителем турнира стала команда «Бояре» из Объединенной подмосковной лиги, второе место заняла команда «Белый парус», на третьем месте – команда «Скорость».

Руководитель проекта «Благотворительный матч» Анна Пономарева рассказала, что это их четвертый по счету благотворительный матч, который в текущем году они провели совместно с спортивной школой «Метеор». Всего в рамках благотворительной игры на покупку ходунков-роллаторов для Каирова было собрано 130 тысяч рублей.

«Я хочу поблагодарить организации и их руководителей, которые всегда участвуют в наших турнирах. Также у нас были предприятия, которые не смогли принять участие, но они перечислили Марату финансовую помощь», – пояснила Пономарева.

Проект «Благотворительный матч» организован на базе Объединенной подмосковной лиги в начале 2018 года. Основной задачей проекта является сбор средств на лечение и реабилитацию детей. В рамках проекта проходят матчи по футболу и волейболу между предприятиями и организациями Балашихи. В 2019 году к проекту присоединилась спортивная школа «Метеор».