РИАМО – 25 фев. Площадь Национального космического центра составит 250 тысяч квадратных метров, кроме того, планируется оборудовать мост через Москву-реку вблизи данной площадки, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Объект разместят на территории завода имени Хруничева в столице.

«Мы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина ведем переговоры с «Роскосмосом». Главная цель, которую мэр поставил, чтобы на территории завода имени Хруничева появился полноценный центр космических технологий, чтобы были сохранены рабочие места», – сказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что сейчас проводится ряд совещаний в составе рабочей группы с «Роскосмосом» и представителями завода по поводу строительства Национального центра космонавтики.

«О сроках начала и завершения работ говорить еще рано, однако понятно, что площадь нового комплекса составит около 250 тысяч квадратных метров», – пояснил Хуснуллин.

Он рассказал, что параллельно столичные власти прорабатывают вопросы транспортной доступности этой территории.

«В наших планах строительство моста через Москву-реку, неподалеку от этой площадки, а также создание удобных маршрутов общественного транспорта и связей со станциями метро, которые откроются на западном участке Большой кольцевой линии метро», – подчеркнул Хуснуллин.

Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию. В нем прозвучал ряд новых поручений правительству. В частности, глава государства поручил государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и правительству Москвы сформировать Национальный космический центр. Путин подчеркнул, что центр должен обеспечить проведение исследований и подготовку кадров космической отрасли.