РИАМО – 25 фев. Подмосковье и Москва возглавили рейтинг РИА Новости субъектов РФ по популярности платежей банковскими картами – 2019, на втором месте оказалась Магаданская область, а на последнем месте – Чечня, говорится в сообщении пресс-службы МИА «Россия сегодня».

«Технологии не стоят на месте, и финансовый сектор тут не является исключением. Безналичные платежи и банковские карты все активнее используются в расчетах. Например, в России на 1 октября 2018 года было 268 миллионов действующих банковских карт (примерно по три карты в среднем на каждого взрослого россиянина), а количество банкоматов находится на уровне чуть менее 200 тысяч. В целом российская финансовая инфраструктура является достаточно развитой, и большинство людей могут удобно взаимодействовать с банками», — говорится в сообщении.

Согласно исследованию РИА Новости, за 12 месяцев, закончившихся 1 октября 2018 года, в России в среднем 43% платежей население осуществило при помощи банковских карт. В 2017 году лишь 36% платежей осуществлялось при помощи пластиковых карт. Таким образом, в России популярность платежей банковскими картами достаточно быстро растет, примерно на 20% в год.

«При этом уровень популярности и ее динамика сильно разнятся от региона к региону. Лидером по развитости платежей пластиковыми банковскими картами являются Москва и Московская область. Согласно исследованию, уже почти 85% всех платежей в Московском регионе совершается тут при помощи современных способов оплаты», — добавляется в сообщении.

Для Москвы есть некоторая особенность в статистике. В частности, множество крупных интернет-магазинов зарегистрировано именно в Москве, и покупки из других регионов или даже иностранцами, как правило, оплачиваются банковскими картами, что несколько завышает показатели Москвы и занижает показатели других регионов. Однако учитывая, что онлайн торговля – это примерно 2% от розничной оплаты товаров и услуг, то такое искажение не является слишком уж большим.

Второе место с заметным отставанием в рейтинге по популярности платежей картами занимает Магаданская область. В десятку также входят Иркутская область, Калининградская область, Санкт-Петербург, Томская область, Камчатский край, Республика Коми, Республика Тыва и Мурманская область.

«На другом полюсе в основном представлены южные регионы и регионы Центральной России. Последнее место по распространенности платежей банковскими каратами занимает Чеченская Республика, где лишь 1,8% всех оплат совершают с помощью пластика. Примерно такая же ситуация в Республике Дагестан – 1,9%», — отмечается в сообщении.

По оценкам РИА Рейтинг, безналичные платежи продолжат быстро развиваться и в 2019 году. По итогам текущего года можно ожидать выход в среднем по России платежей банковскими картами на уровень более 50%, а в ближайшие 5 лет он должен достичь 70%.