РИАМО – 25 фев. Сотрудники Госжилинспекции Подмосковья на прошлой неделе выявили 1 826 нарушений жилищного законодательства, также они составили более 400 протоколов об административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С 18 по 22 февраля в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 1 826 нарушений жилищного законодательства. Было выдано 383 предписания об их устранении и составлено 423 протокола об административной ответственности», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он добавил, что по итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел инспекторы наложили 598 штрафов на общую сумму 2 миллиона 279 тысяч 100 рублей.

На минувшей неделе больше всего протоколов инспекторы составили в городском округе Красногорск.

«Здесь за нарушение лицензионных требований, правил безопасного содержания внутридомового газового оборудования, а также неразмещение информации в системе ГИС ЖКХ заведены 28 административных дел в отношении ООО «УК «Жилищный трест и К», ООО «ДЭЗ» и ООО «Управление и эксплуатация недвижимости «Эталон», – говорится в сообщении.

В городском округе Королев нарушения требований безопасности при использовании газового оборудования обернулись 25 административными делами в отношении ОАО «Жилсервис», МУП «ЖКО» и ООО «Монолит Сервис».

По словам Сокова, в течение прошлой недели инспекторы обследовали состояние тепловых контуров и фасадов в 2082 многоквартирных домах. Более чем в 80 домах инспекторы выявили местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб. Больше всего их на территории городского округа Щелково (61). Нарушение теплового контура было обнаружено в одном доме в городском округе Королев.

«На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки», – заключается в материале.