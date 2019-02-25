РИАМО – 25 фев. В Одинцове допустили нарушения при организации и проведении торгов на право управления многоквартирным домом, говорится в сообщении пресс-службы управления УФАС России по Московской области.

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «УК Прогресс» на действия администрации в Одинцовском городском округе при организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал обществу в допуске к участию в конкурсе», – отмечается в сообщении.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление не установило обстоятельств, подтверждающих нарушение порядка проведения торгов и признала жалобу заявителя необоснованной.

«Вместе с тем, Московское областное УФАС России выявило иные нарушения порядка организации и проведения торгов, в части нарушения принципа единообразия подходов к рассмотрению заявок на участие в конкурсе», – добавляется в материале.

Администрации Одинцовского городского округа выдано обязательное для исполнения предписание о повторном рассмотрении заявок на участие в торгах.