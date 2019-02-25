РИАМО - 25 фев. Кражи из дачных и садовых домов чаще всего происходят в Ленинском районе, городских округах Истра и Красногорск, средний ущерб колеблется в пределах нескольких тысяч рублей, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО начальник ОРЧ УР №2 ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Александр Рябухин.

«Много краж из дачных и садовых домиков осуществляется на территориях Ленинского района, городских округов Истра и Красногорск. Преимущественно злоумышленники похищают: оргтехнику, посуду, личные вещи, электроинструменты, а также цветной металл и строительные материалы», - сказал Рябухин.

Он отметил, что средний ущерб весьма незначительный, который колеблется в пределах нескольких тысяч рублей.

«У кого-то телевизор могут забрать – это будет незначительный ущерб, а у бабушки, например, возьмут две лопаты и тазик, для нее этот ущерб значительный», - уточнил Рябухин.

По его слова, наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной, тревожной сигнализацией и видеокамерами.

«Я считаю, что нужно ставить видеокамеры не только те, которые будут фиксировать вход и выход, но камера должна выходить и на соседний участок, так как в раскрытии преступления чрезвычайно важно определить направление, по которому уходит преступник и откуда он пришел», - пояснил Рябухин.