РИАМО - 25 фев. В Подмосковье появится 2,6 тысячи дополнительных ясельных мест в текущем году, ежегодно очередность уменьшается в среднем на 10 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«Во всех муниципальных образованиях Московской области созданы ясельные группы. На сегодняшний день их почти 3 тысячи, количество ясельных мест составляет более 56 тысяч. В этом году мы дополнительно создадим 2,6 тысяч ясельных мест», – отметила Забралова.

Она уточнила, что запись на предоставление места в детском саду ведется в электронном виде через портал госуслуг Московской области.

Родители, получив свидетельство о рождении ребенка, могут заполнить на портале форму и прикрепить скан-копии документов, через 7 дней заявление регистрируется и можно отслеживать очередь ребенка в детский сад в ежедневном режиме.

«Последние несколько лет в регионе реализовывался ведомственный проект «Ясли-детям». Благодаря ему были созданы дополнительные места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет: в 2017 году было открыто новых 713 групп в муниципальных, государственных и частных детских садах, а в 2018 году создано почти 10 тысяч дополнительных ясельных мест. Ежегодно очередность уменьшается в среднем на 10 тысяч», – резюмировала Забралова.