РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. В открытом турнире по греко-римской борьбе, который прошел в подмосковном Подольске, приняли участие более 100 спортсменов из горокруга и новой Москвы, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель спортклуба «Альянс Спорт» Людмила Панькова.

«В Подольске в спортивной школе олимпийского резерва «Космос» 24 февраля прошел открытый турнир по греко-римской борьбе, посвященный Дню защитника Отечества. В нем приняли участие более 100 юных спортсменов из городского округа Подольск и новой Москвы. От нашего клуба «Альянс Спорт» приняли участие Михей Глотов, который занял первое место, и Артем Баранов, получивший бронзу», – сказала Панькова.

Она пояснила, что турнир – не только спортивное мероприятие, он также был направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения.