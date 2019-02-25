РИАМО – 25 фев. Неизвестные избили и отняли дорогие гаджеты у двух молодых людей в центре столицы, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Так, 24 февраля в ОМВД России по району Якиманка поступила информация о том, что по адресу: Большая Якиманка дом 1 трое неизвестных граждан избили заявителей и отобрали два мобильных телефона.

«В полицию обратились 2 молодых человека 2000 годов рождения с заявлением, о том, что в 3:30 по адресу: улица Большая Якиманка, дом 1 неизвестные, ударив их по лицу, открыто похитили у одного из них телефон стоимостью 115 тысяч рублей и у другого телефон стоимостью 85 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.