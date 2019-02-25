РИАМО - 25 фев. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России рассмотрело сведения, представленные МУП «Тепло Коломны объединенные инженерные системы», в отношении ООО «Мир газа» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Согласно представленным сведениям учреждение заключило с обществом контракт на поставку запорной арматуры. В связи с нарушением ООО «Мир газа» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Мир газа» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.