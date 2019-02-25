РИАМО – 25 фев. Суд привлек к ответственности собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения из Клина за зарастание сорной растительностью, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Так, в декабре 2018 года была проведена проверка по исполнению требований ранее выданного предписания в отношении Баринова, являющегося собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 5 гектаров, расположенного в городском округе Клин.

«В процессе проведения проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не выполнено. Собственником не проведены работы по зачистке земельного участка от зарастания сорной растительностью (на всей площади 5 гектаров). Земельный участок не приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства», – отмечается в сообщении.

За выявленные нарушения управлением в отношении Баринова был составлен протокол об административном правонарушении, повторно выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

«Материалы административного дела переданы в судебный участок №209 судебного района Филевский парк города Москвы для принятия решения», – уточняется в сообщении.

В конце января 2019 года решением мирового суда Баринов привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.